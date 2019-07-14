كندا – تحتوي بعض الأطعمة على مغذيات خاصة توفر فوائد وقائية مميزة، مثل مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات والسرطان والشيخوخة.

فإذا تناولت هذه الأطعمة طازجة في موسمها تحصل على أكبر فائدة، كما أن الموسم هو الوقت المناسب لتخزين هذه المغذيات في الجسم. تناول الأطعمة التالية في موسم الصيف:

التوت من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من سرطان البروستاتا والمبيض والثدي، كما أنه يقلل ظهور تجاعيد البشرة. لذلك تناول ما توفر لك من عائلة التوت بألوانه الأزرق والأسود والأبيض والأحمر إلى جانب الفراولة (الفريز).

* البطيخ هو الفاكهة التي تجعل للصيف مذاقاً منعشاً، فهو مرطّب للجسم، وغني بالليكوبين الذي يحمي من آثار أشعة الشمس، إلى جانب أنه مصدر رائع لفيتامين “سي” و”أ” والبوتاسيوم اللازم لعضلة القلب.

* الشمندر (البنجر) غني بالفولات وفيتامينات “ب” الأخرى، كما أن مضادات الأكسدة التي تحتويها صبغة الشمندر توفر وقاية ضد أنواع عديدة من السرطان.

* تحتوي حبة الفلفل الأحمر على 31 سعرة حرارية فقط، و170 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين “سي”.

* يمتاز الأفوكادو بأنه يحتوي على فتامين “د” و”أ” و”ك” و “إي”. أي أنه يوفر توليفة رائعة من المغذيات لحماية البشرة والشعر ودعم المناعة والعظام والأسنان.

* الدرّاق (الخوخ) فاكهة صيفية رائعة توفر الماء وفيتامين “سي” والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة اللازمة للبشرة والمناعة.

وكالات