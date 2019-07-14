تونس – أعلن الهلال الأحمر التونسي ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة السواحل التونسية الأسبوع الماضي إلى 82 شخصا.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصا الذين كانوا على ظهر القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية الأسبوع الماضي.

وانقلب القارب بعد إبحاره من ليبيا متجها بالمهاجرين إلى أوروبا، وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي إنه كان يحمل 86 شخصا.

من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد.

ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا، على الرغم من أن الأعداد تراجعت بفضل جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب، وبسبب نشاط قوات خفر السواحل الليبية.

وكان 65 مهاجرا قد غرقوا في شهر مايو الماضي أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس أيضا.

المصدر: رويترز