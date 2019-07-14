ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية وتشغيلها بالنفط الخام.

الشركة العامة للكهرباء أكدت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة أن هذا الدخول يعني استمرارها على الشبكة بشكل مستمر ودون توقف وذلك نتيجة لتوفر الوقود بالمحطة.

وأشارت إلى وصول حمولة الوحدة إلى 123 ميغا وات، لافتةً إلى أنه يجري الآن استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة.

وقالت إن دخول الوحدة الغازية الثالثة سيضيف أكثر من 250 ميغا وات على الشبكة الكهربائية مما سيؤدي إلى استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام.