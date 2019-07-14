فلسطين – أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إنه لا يجب تقديم فلسطين والقدس كـ “قرابين بمعابد اللؤم والتمحور السياسي”، في إشارة إلى قطر وتنظيم الإخوان المسلمين العالمي.

وقال عريقات في حوار مع راديو “سبوتنيك” الروسي: “أن ننتظر أي دولة أو القيادة الدولية لحركة الإخوان لتقرر كيف يستخدم قطاع غزة يجب أن ينتهي، ويجب أن توضع القضية الفلسطينية والقدس فوق أي اعتبار، لأن فلسطين والقدس لن تكونا قرابين تقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي”.

وأضاف عريقات أن “هذه مأساة فلسطينية وجرح نازف. حركة حماس معروف أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين. ونحن نضع القضية الفلسطينية فوق أي اعتبار ونقول بصوت مرتفع القدس وفلسطين أهم من كل دول العالم وعواصم العالم”.

وأكد أن على حركة حماس أن “تقبل العودة إلى صناديق الاقتراع، وإرادة الشعب لا تطبق ما تقرره الحركة الدولية للإخوان المسلمين هنا وهناك. نحن شعب محتل والقضية الفلسطينية فوق أي اعتبار، ونقول لحركة حماس أنت جزء من الشعب الفلسطيني. المطلوب الآن هو تنفيذ اتفاق أكتوبر الذي وقعتم عليه في 12 أكتوبر 2017، في القاهرة بإشراف من مصر، وكذلك أن نصل إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة”.

وبخصوص صفقة القرن، قال عريقات إن الخطة الأمريكية تنص على “تدمير مبدأ حل الدوليتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، ما يعني قبول الشعب الفلسطيني استمرار الاحتلال بطرق أخرى، مقابل أموال سيجمعونها ليس من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، إنما من الأطراف العربية”.

المصدر: سبوتنيك