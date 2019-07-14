ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس عمران إن البرلمان يحترم التعهدات الدولية والأسرة الدولية ومن يسعى لحل المشكلة بين الليبيين،مؤكداً أن أي جهود دولية ما لم تكن مبنية على الدستور الليبي والإعلان الدستوري ومن مجلس النواب الشرعي المنتخب تعتبر فاشلة ولن ترى النور.

عمران شدد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”أمس السبت على أن البرلمان لديه ثوابت وقد وضحها في كل العالم بما فيها مؤتمرات باليرمو وباريس إذ تحدث الرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في هذه المؤتمرات،مؤكداً أنه لا صفة قانونية أو دستورية لحكومة فائز السراج غير الشرعية وهم موظفين لدى هيئة الأمم المتحدة،على حد قوله.

وأضاف عمران أن مجلس النواب يحمّل الجامعة العربية ما يحدث في ليبيا باعتبارها من دفعت العالم للاعتراف بحكومة لم تنل ثقة البرلمان،قائلاً:”إن المسؤول الأول عما يحدث في ليبيا كانت الجامعة العربية بسبب إصدارها قرارا بتبني المجلس الرئاسي غير الدستوري دون أن يحصل على ثقة البرلمان”.

وأكد عمران أن المجتمع الدولي والجامعة العربية خاصة مصر والسعودية ودول جوار ليبيا يجب أن يكون لها دور مفصلي لإصلاح ما أفسدته حكومة السراج غير الدستورية التي جاءت دون رغبة مجلس النواب والشعب الليبي.

وشدد النائب على أن حكومة السراج غير قادرة على لم شمل الليبيين فقد شهدت تشققا داخليا في الأسبوع الأول لتشكيلها وقد فشلت في المحافظة على الاستثمارات والموارد الأخرى واستجلبت المرتزقة واعتمدت على الميلشيات لتدمير البلاد التي أصدر مجلس النواب قرارا رقم 7 لسنة 2014 بحلها،مؤكدا أن الجامعة العربية عليها اعتماد إرادة الشعب الليبي.

وأوضح أن مجلس النواب قاطع التعامل مع الحكومة غير الدستورية واعتبرها بلا صفة ولا توجد أي تعاملات أو مراسلات معها أو تخصيص ميزانية باسم الحكومة.

عمران أشار إلى أن أي قرار أو خطوة من هذه الحكومة غير الشرعية ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية خاصة مع سيطرة الميلشيات على الحكومة قائلا: “لا تستطيع هذه الحكومة أخذ اي قرار دون علم الميليشيات الإرهابية”.