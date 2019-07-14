الكويت – أفادت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول 2019، بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي.

وحسب بيان وزارة المالية الكويتية، ارتفع الناتج المحلي إلى 10.048 مليارات دينار (33.1 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وكان إجمالي الناتج المحلي بالكويت بلغ 9.892 مليارات دينار (32.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2018.

وبالأسعار الجارية، نما الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 10.33 مليارات دينار (34 مليار دولار)، من 10.021 مليارات دينار (33 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة، بنسبة 1.2 بالمئة في 2018، بعد تسجيله انكماشا نسبته 2.9 بالمئة في 2017.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، وينفذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام.

وتمثل الصناعة النفطية بالكويت أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

الأناضول