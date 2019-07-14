انجلترا – يعتاد الكثير منا وضع جهاز اللاب توب الخاص به على رجليه أثناء استخدامه أو العمل عليه؛ إلا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى آثار ضارة للجسم تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

وترجع خطورة استخدام اللاب توب في هذه الوضعية إلى تعريض الجسم للأشعة الكهرومغناطيسية الضارة التي تلحق بالجسم العديد من الأمراض.

ويؤدي وضع الكمبيوتر المحمول على الأرجل إلى الإصابة بالسرطان، حتى أن الحرارة التي تنبعث من الجهاز أثناء استخدامه قد تؤدي إلى تلف الجلد بما قد يتطور إلى سرطان جلد.

كما تتسبب هذه الوضعية في إحداث آلام الظهر والرقبة، حيث إن انحناء الظهر ووضعية الجلوس الخطأ يؤديان إلى ذلك.

وينصح بوضع الجهاز على مكتب أثناء استخدامه أو العمل عليه لتفادي آلام الرقبة والظهر، بالإضافة إلى الجلوس في وضع صحيح .

وتمتد خطورة هذه الوضعية إلى التسبب في أضرار لدى الجهاز التناسلي؛ حيث إن إشارات الإنترنت اللاسلكية تصدر أشعة كهرومغناطيسية تؤدي إلى أضرار لدى المستخدم ، وفقاً لـ “سيّدي”.

كما يؤثر الضوء الأزرق الذي ينبعث من شاشة الكمبيوتر المحمول على القدرة على النوم، ويسبب الأرق نتيجة لاستخدامه عن قرب، وذلك لأنه يمنع إفراز هرمون “الميلاتونين”، الذي يكون له دور كبير في تنظيم دورة النوم.

رويترز