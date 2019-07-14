العراق – أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، إحدى تشكيلات وزارة النقل، إعادة تشغيل معمل خراطة عجلات قطارات وعربات السكك في الشالجية، بعد أن كان متوقفاً عن العمل أكثر من عشر سنوات.

واوضحت الشركة في بيان، ان نشاط عمل وحدة العجلات، جاء بجهود المنتسبين في المعامل بإصلاح وخراطة عجلات الشاحنات بأنواعها، فضلا عن عجلات نقل المسافرين.

وبينت انها تعمل على تشغيل جميع ورش معامل الشالجية بدون استثناء وبالاتجاه الصحيح، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لرفع كفاءة عجلات الشاحنات والعربات، وزج العديد منها في الخدمة، وتعزيز المعمل بأجهزة الخراطة الحديثة المتطورة .

وكالات