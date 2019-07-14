انجلترا – يسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتعاقد مع نيكولو زانيولو موهبة فريق روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة ماوريسيو بوكيتينو مدرب السبيرز في ضم اللاعب.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن توتنهام يضغط من أجل ضم زانيولو، مشيرة إلى أن النادي قدم عرضًا ضخمًا لإدارة ذئاب العاصمة بقيمة 25 مليون يورو، بالإضافة إلى انضمام المدافع البلجيكي توبي الديرفيريلد، إلى صفوف روما، مقابل انتقال زانيولو لتوتنهام.

وأضافت أن فرانكو بالديني، مدير روما، سيجتمع بإدارة توتنهام يوم غدٍ الإثنين أو الثلاثاء، من أجل مناقشة الصفقة المنتظرة بين الطرفين، خاصة وأن باولو فونسيكا، المدير الفني لروما، يرغب في ضم الديرفيريلد، ليكون وريثًا لكوستاس مانولاس، المنضم حديثًا لصفوف نابولي.

ولفتت الصحيفة إلى أن توتنهام قدم عرضًا كبيرًا لزانيولو، موضحة أن النادي الإنجليزي عرض على نيكولو عرضًا لمدة 6 سنوات مقبلة، وبأرقام أعلى من التي عرضها النادي خلال فترة تواجد مونشي، مديرًا رياضيًا للنادي.

وتابعت أن زانيولو لم يقبل بعد عرض توتننهام، لاسيما وأن نادي يوفنتوس طلب منه الصبر من أجل الانضمام للبيانكونيري.

وختمت بأن يوفنتوس يجهز خطته لضم زانيولو، من خلال محاولة إقناع جونزالو هيجواين، مهاجم الفريق، بالرحيل إلى روما، من أجل التعاقد مع الموهبة الإيطالية الشابة.

المصدر : كووورة