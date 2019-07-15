أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن حالتها الصحية.. وهذا ما قاله شقيقها عن وفاتها

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن حالتها الصحية.. وهذا ما قاله شقيقها عن وفاتها

مصر – انتشرت مؤخراً شائعات كثيرة تزعم بوفاة أصالة وأخبار كاذبة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إصابتها بمرض خطير، لكنها لم تتجاهل الرد على كل ما أثير حولها .

نشرت أصالة صورة حديثة لها بحسابها على تطبيق إنستغرام، وكتبت :” أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكراً لكل من اهتمّ فيني وقلق، وبالنسبة للنّاس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية

وحرص عدد من الفنانين على عمل إعجاب بمنشور أصالة، ليؤكدوا لها حرصهم على الإطمئنان عليها، ومنهم ساموزين وأحمد سعد وظافر العابدين وريم مصطفى وعمرو يوسف.

من ناحية أخرى، عبر أنس نصري شقيق أصالة عن إنزعاجه الشديد من هذه الشائعات، وقال :” لا أعرف من هم مروجي هذه الاخبار السخيفة ، فهي بخير ولا تعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية “

وسائل اعلام مصرية