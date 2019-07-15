ليبيا – شارك أعضاء مجلس النواب اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة في أعمال مؤتمر مستقبل ليبيا فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

مجلس النواب أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس أن المؤتمر تناول عدد من المحاور حول مستقبل ليبيا والأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تحقيق الدولة الوطنية بالإضافة إلى محور الأدوار الإقليمية والدولية وتأثيرها في الوضع الليبي وتضمن المؤتمر عدد من الأبحاث والدراسات والمعلومات والإحصائيات.

وجضر المؤتمر عدد من الخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد بمشاركة أعضاء مجلس النواب في إثراء المؤتمر مع خبراء المركز الوطني المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية حول الأوضاع في ليبيا ومستقبل بناء الدولة الوطنية.

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