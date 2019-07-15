بروكسل – ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مقتدية بمكاسب الأسواق الآسيوية بفضل بيانات مجشعة لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة الصينية، مما هدأ المخاوف من تباطوء النمو العالمي.

وأظهرت البيانات الباعثة على التفاؤل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر، لكن النمو تباطأ إلى أضعف وتيرة له فيما لا يقل عن 27 عاما مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن بكين ستواصل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وبعد أن قطع موجة صعود دامت خمسة أسابيع ليختم الأسبوع الماضي منخفضا 0.8 بالمئة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش.

وتفوقت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة، وصعدت 0.7 بالمئة وسط مكاسب واسعة النطاق بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن حكومة الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات كي تعاود البيع إلى شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي في غضون أسبوعين.

وصعدت أسهم شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون ومنافستيها ايه.اس.ام واس.تي مايكرو-إلكترونيكس بين 0.9 و1.5 بالمئة.

رويترز