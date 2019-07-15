انجلترا – تداولت وسائل الإعلام لقطات تظهر رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، وهي ترقص في مهرجان موسيقي على أغنيات لفريق “آبا” السويدي المشهور.

وتظهر الفيديوهات التي تم تسجيلها السبت في مهرجان “هينلي” الموسيقي، ماي وهي ترقص على الأغنيات الشهيرة للفريق السويدي، والتي عزفها في مهرجان فريق “Bjorn Again”، بينها أغنية “الملكة الراقصة” التي سبق أن استخدمتها رئيسة الوزراء أثناء وصولها إلى مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي.

ونشرت ماي أحد هذه الفيديوهات على حسابها في “إنستغرام” وكتبت تحته: “جيد جدا”.

ومن المقرر أن تترك ماي منصب رئيس الوزراء رسميا في 24 يوليو، فيما يتواصل السباق من أجل خلافتها بين وزير الخارجية الحالي، جيريمي هانت، والسابق بوريس جونسون.

المصدر: إنديبندنت