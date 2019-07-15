فلسطين – أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها لتصريحات عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” فتحي حماد الذي دعا الفلسطينيين المغتربين إلى “ذبح اليهود في العالم”.

وذكر أمين سر اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين: “القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة. تصريحات القيادي فى حركة “حماس” فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة إلى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية”.

وأعرب عريقات في تصريح لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية عن “اشمئزازه” من تصريحات حماد، مبديا احترامه البالغ للديانة اليهودية.

من جانبه، رفض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلاح في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أيضا تصريحات حماد، مشددا عبر حسابه في “تويتر” على ضرورة أن يدين الجميع تصريحات حماد “الخطيرة والبشعة والمحرضة (على العنف)”.

واستدعت تصريحات حماد التي أدلى بها أثناء مشاركته في “مسيرة العودة” شرقي غزة، يوم الجمعة الماضي، جدلا واسعا، إذ أمهل إسرائيل أسبوعا واحدا لتطبيق التفاهمات المبرمة بينها و”حماس”، مهددا تل أبيب بانفجار لم يحدث في غزة وحدها.

وتابع القيادي في حماس: “هناك يهود في كل مكان، وعلينا أن نهاجم كل يهودي في العالم من خلال الذبح والقتل، بمشيئة الله. كفى إحماء”.

المصدر: RT + وكالات