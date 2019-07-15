ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مصر وجهت دعوة لأعضاء مجلس النواب لمساعدة البرلمان الليبي للقيام بدوره السياسي وإنتاج مبادرة عن طريق التشاور واللقاءات بين النواب وبين اللجنة الوطنية المصرية المهتمة بالشأن الليبي.

العباني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم”أمس الأحد أن 72 عضوًا حضروا من النواب الليبيين وبعد زيارتهم لمجلس النواب المصرى تم عقد اجتماع مشترك بين النواب الليبيين واللجنة الوطنية ، مشيراً إلى أنه تم مناقشة كيفية وضع أسس للدولة المدنية واحترام حقوق المواطنة وتهيئة مناخ لبعض الإصلاحات ومنها الإصلاحات التشريعية ووضع دستور جديد لليبيا.

وبيّن أنه تم التوصل إلى مجموعة اتفاقات أهمها 3 نقاط رئيسية سيخرج بها البيان الختامي للاجتماع المشترك للجنة المصرية والنواب الليبيين هي :”وحدة التراب الليبي ومدنية الدولة وأن يكون البرلمان الليبي هو السلطة السياسية المعول عليها في حل الأزمة كما أنه السلطة السياسية الشرعية الدستورية في البلاد؛وهو الوحيد والمسؤول عن أي حل سياسي”، لافتًا إلى أن الدستور الحالي يخدم مصالح تيار معين في حين أن الليبيين يطمحون لوضع دستور يخدم الدولة والقضية الليبية.

ووصف عضو مجلس النواب لقاءات القاهرة بأنها ناجحة بامتياز وضمت أعضاء من كل التيارات السياسية بما فيها المنقطعون والمقاطعون لمجلس النواب وحصل تواصل بينهم وتبادل لوجهات النظر من أجل ليبيا،نافياَ ما تردد عن وجود النواب في القاهرة لتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد بديلًا لحكومة الوفاق.

العباني أشار إلى أن القاهرة تسعى لرأب الصدع في مجلس النواب الذي نتج عن تحرك الجيش لتنفيذ القرار رقم 7 من مجلس النواب عام 2014 لحل الميليشيات والأذرع الإخوانية المسلحة وتنظيم القاعدة بعد أن حرر بنغازى ودرنة والعديد من المدن الليبية من الإرهابيين،منوّهاً إلى أن عملية الكرامة التي يقودها الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر انتهت بتحرير بنغازي والآن الجيش الليبي يقوم بمهامه وهي تحرير جميع الأراضي الليبية من الإرهاب والقبض على الإرهابيين المطلوبين محليًا ودوليًا”.