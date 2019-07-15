روسيا – أعلن الأمن الروسي القضاء على خلية لتنظيم داعش في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا تضم 3 مواطنين روس خططوا لعمليات إرهابية وهجمات ضد رجال الشرطة.

وجاء في بيان صدر عن الأمن الروسي، اليوم الاثنين: “تمكنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في مقاطعة روستوف من الكشف والقبض على خلية لتنظيم “داعش” المحظور في روسيا، تضم 3 مواطنين روس، خططوا لهجمات على رجال الشرطة ولأعمال إرهابية في أماكن مزدحمة”.

وأشار البيان إلى أن زعيم الخلية أطلق النار على رجال الأمن أثناء محاولة وقف سيارته، مضيفا أن تبادل إطلاق النار أسفر عن انفجار عبوة ناسفة كانت داخل السيارة، الأمر الذي أدى إلى مقتل الإرهابي في مكان الحادث.

كما تم اعتقال عضوين آخرين في الخلية بمدينة روستوف. وأثناء تفتيش محل إقامتهما عثر رجال الأمن على متفجرات وذخائر وأجهزة تفجير.

المصدر: نوفوستي