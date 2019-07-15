ليبيا – عبّر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا عن إعتقاده بأن المعركة في طرابلس وبشكل عام سوف تطول ولن تكون قصيرة مؤكداً عزمهم على ما أسماه ” دحر القوات المعتدية ” .

وفي لقاء متلفز عبر قناة ليبيا التابعة للحكومة في طرابلس قال باشاآغا أمس الأحد أنهم ملزمون بإبعاد ” القوات المعتدية ” في طرابلس بمناطق عين زارة ووادي الربيع وخلة الفرجان واليوموك وغيرها .

وأضاف باشاآغا أيضاً بأنهم عازمون كذلك على ما وصفه بتحرير قاعدة الوطية الجوية ومن ثم تحرير منطقة الجفرة وقاعدتها الجوية أيضاً بشكل كامل .

وفي تصريح أثار الجدل وسخرية بعض المعلقين في صفحة القناة ، توقع باشاآغا بأنهم بحلول شهر أبريل القادم سيكونون في قلب المنطقة الشرقية .

وقال : “أتصور في في يوم 4 أبريل من العام القادم سوف نجد الرئيس فايز السراج بمنطقة الجغبوب لنحتفل مع أهالي المنطقة الشرقية بدحر العدوان الذي تم علينا في طرابلس يوم 4 أبريل 2019 “ .

يشار إلى أن منطقة الجغبوب التي تبعد حوالي 1500 كيلومتر عن طرابلس وتقع على بعد 250 كيلومتر جنوب طرابلس وهي آخر المناطق المأهولة شرقاً في ذلك الإتجاه وتقع قرب الحدود الليبية مع مصر .

المرصد – متابعات