ليبيا – أصدر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا تعليماته بخصوص التعامل بحزم مع كل من يعتدي على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود.

باشاغا أصدر تعليماته لكل مديري مديريات الأمن و مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على المرافق التابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود.

وأتاح لهم إمكانية التعامل وفق قواعد الإشتباك والرد بإطلاق النار على مثل هذه الإعتداءات حفاظاً على حياة المواطنين وأرزاقهم حسب قوله.