ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه تم التأكيد خلال اجتماعات البرلمانيين في مصر على ضرورة التعويل على البرلمان في الفترة القادمة لحل الأزمة الليبية بعد فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإخفاقه في ذلك.

بليحق كشف في تصريحات لـ”العربية.نت” أمس الأحد تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الاجتماعات حضرها نواب من كافة التيارات السياسية والمدن والليبية بهدف تدعيم دور البرلمان في الفترة القادمة والتعويل عليه في حل الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد باعتباره المؤسسة الوحيدة الشرعية والمنتخبة من الشعب الليبي.

وأشار إلى أن هذه الحركات التي تقودها مصر جاءت بعد فشل الرئاسي بسبب تحالف رئيس حكومة الوفاق مع الميليشيات والجماعات الإرهابية الذي اتضح خلال العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقها الجيش وكذلك لوجود قناعة بأن الوفاق أصبحت مشكلة الأزمة الليبية وليست حلها.

كما بيّن أن مصر أصبحت تراهن على البرلمان في حل الأزمة الليبية، مضيفاً أنها ستسعى إلى حشد الدعم الدولي من أجل الاصطفاف وراء مؤسسة البرلمان خاصة في ظل تراجع الجهات الدولية الداعمة للرئاسي وحكومة الوفاق وانحيازها إلى الجيش وعملياته العسكرية لتحرير البلاد من الإرهاب.