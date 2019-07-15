تركيا – يتخوف المستثمرون من أن العقوبات الأمريكية المحتملة على تركيا ستهوي بالليرة التركية، لكن خبيرا اقتصاديا يتوقع أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدودا، وفقا لما نشرته وكالة “بلومبرغ”.

وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في “تيليمر”، وهي شركة تركز على الاستثمار في الأسواق الناشئة: “على المدى القريب لن يؤثر ذلك على تركيا لعدم وجود مصداقية في سياسة أسعار الفائدة”، مشيرا إلى أن تركيا ستظل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة.

وتوقع الخبير، أن لا يكون رد فعل المستثمرين قويا على ذلك كما فعلوا عند إقالة حاكم البنك المركزي التركي هذا الشهر، لاسيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح في وقت سابق أن العقوبات من الممكن أن تكون خفيفة.

وبدأت تركيا الجمعة الماضية في استلام منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس– 400″، وسط انتقادات من واشنطن، التي قالت إن المنظومة تعرض للخطر أعلى برنامج أسلحة في البنتاغون، وهو المقاتلة من طراز “إف-35″، ما دفع مسؤولين أمريكيين إلى إعداد مجموعة من العقوبات ضد أنقرة سيتم الإعلان عنها بمجرد موافقة الرئيس الأمريكي.

وذكرت “بلومبرغ” في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية استقرت على مجموعة من العقوبات ضد تركيا ستعلنها قريبا بسبب شرائها “إس– 400″، وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة اختارت واحدة من ثلاث مجموعات تم التوصية بها لإيقاع أضرار بدرجات مختلفة على تركيا.

وعلى صعيد التداولات جرى تداول العملة التركية اليوم بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، عند 5.7 ليرة للدولار الواحد، بانخفاض طفيف نسبته 0.14% عن مستوى الإغلاق السابق.

وتعتبر الليرة التركية من بين أكثر العملات تقلبا في الدول الناشئة هذا العام، وقد انخفضت الليرة بنسبة 7.6% مقابل الدولار.

المصدر: “بلومبرغ”