إسبانيا – وصل لاعب الوسط أوليفر توريس، الذي لعب بصفوف بورتو خلال المواسم الـ3 الماضية، خلال الساعات الأخيرة إلى إشبيلية، للانضمام للنادي الأندلسي ليصبح تاسع صفقاته استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت مصادر من النادي أن إشبيلية سيدفع 12 مليون يورو، بدون احتساب المتغيرات، للنادي البرتغالي مقابل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ24 عاما.

وينتظر أن يكون توريس حاضرا في المعسكر الذي سيقوم به الفريق هذا الأسبوع في الولايات المتحدة تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي.

وكان لوبيتيجي هو من طلب ضم توريس، الذي سبق ولعب تحت إمرته في صفوف “التنانين”.

المصدر : كووورة