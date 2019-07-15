سوريا – ذكرت هيئة تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، أن زيت الزيتون المحلي صدر في السنوات الماضية إلى نحو 44 دولة، رغم الحرب التي عصفت بسوريا والتي أثرت سلبا على قطاعها الزراعي.

وقالت مديرة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية السورية ماجدة مفلح، بحسبما نقلته صحيفة “الوطن”، إن الكمية المصدرة من زيت الزيتون في الموسم 2016 – 2017 بلغت حوالي 32 ألف طن ووجهت إلى 44 دولة.

فيما بلغ حجم الصادرات في الموسم 2017 – 2018 حوالي 30 ألف طن، أي بانخفاض مقداره ألفي طن عن الموسم الذي قبله، مع دخول الزيت السوري إلى أسواق عالمية جديدة.

وعن الموسم الزراعي الحالي 2018 – 2019، أشارت إلى أنه حتى الآن تم تصدير 8619 طنا، لافتة إلى المواصفات الحسية والذوقية العالية التي يتمتع بها زيت الزيتون السوري.

وجاء تصريحات المسؤولة ردا على انتقادات قالت إن غياب سوريا من اجتماع لجنة الزيوت والدهون في هيئة دستور الغذاء CODEX في ماليزيا يحرمها من تصدير زيت الزيتون.

يذكر أن القطاع الزراعي والحيواني في سوريا تعرض بسبب الحرب لأضرار كبيرة في الفترة من 2011 وحتى 2016 بلغت 16 مليار دولار.

المصدر: وكالات