الولايات المتحدة – أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن روسيا والهند اتفقتا على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلا من الدولار في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأمريكية.

ووفقا للوكالة، نقلا عن مصادر لها، فإن الهند ستتمكن بفضل هذا الترتيب من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تبنيهما روسيا للهند، حسبما قال مصدران مطلعان على المسألة في نيودلهي، في حين قال آخر في موسكو على علم بالتحضيرات، إن عقود الدفع سيتم تنفيذها بالروبل والروبية، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه البنوك المركزية من البلدين.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الآلية الجديدة قد تفتح المجال أمام عقود أسلحة بمليارات الدولارات لتنفيذها بالعملات الوطنية، حيث أن صادرات روسيا من الأسلحة بلغت العام الماضي 19 مليار دولار.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة، وشكلت صادراتها نحو 58% من واردات الأسلحة في جنوب آسيا من 2014 وحتى 2018.

وتضغط الولايات المتحدة دون جدوى على الهند لإلغاء صفقة بأكثر من 5 مليارات دولار لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي “إس-400″، والتي من المخطط توريدها بعد العام 2020.

المصدر: “بلومبرغ”