إيطاليا – يسعى ميلان، للتعاقد مع لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن ميلان يبحث إمكانية التعاقد مع الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، مشيرا إلى أن ميلان لديه اهتمام كبير بضم اللاعب منذ الصيف الماضي.

وأضاف أن هناك سببين وراء تعقد مهمة ميلان في ضم لوفرين، أولهما هو يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لاسيما وأنه معجب للغاية بقدرات اللاعب القيادية، ورغبته في الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة.

وتابع أن السبب الثاني هو أن نادي ليفربول يقدر لوفرين بـ25 مليون يورو، مضيفة بأن النادي الإنجليزي لن يقبل بأقل من تلك القيمة.

وختم بأنه بالرغم من محاولات باولو مالديني وريكي ماسارا، إداريي ميلان، للتوصل إلى كيفية التعاقد مع اللاعب، إلا أن العرض يجب أن يتوافق مع مطالب ليفربول، كي يفكروا فيه.

المصدر : كووورة