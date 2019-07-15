واشنطن – اختتم سكرتير مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، ألكسندر دانيليوك، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي بحث خلالها مع مسؤولين أمريكيين التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم الاثنين، إلى أن محادثات دانيليوك مع كل من مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، والمستشار العسكري لنائب رئيس الدولة، الجنرال كايت كيلوغ، والمبعوث الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون أوكرانيا، كورت فولكر، تناولت “آفاق العلاقات الأوكرانية الأمريكية في الظروف السياسية الجديدة، وفرص تفعيل التعاون الأمني بين أوكرانيا والولايات المتحدة”.

فيما بحث سكرتير المجلس التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة مع وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، ونائب وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة، فرنسيس فينون.

كما التقى دانيليوك نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، ونائبة وزير الخارجية لشؤون تحديد الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، ليبحث معهما “آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والدفاعي، وموضوع تعزيز القدرات الدفاعية (لأوكرانيا)”.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمجلس أن المسؤول الأمني الأوكراني بحث التعاون المالي بين بلاده والولايات المتحدة مع كل من نائب وزير الخزانة الأمريكية، جاستن موزينيتش، ورئيس البنك العالمي، ديفيد مالباس، ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وأضاف المجلس أن دانيليوك التقى أيضا كريستوفر كريبس، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على تعميق التعاون بين البلدين على صعيد الأمن السيبراني وتعزيز قدرات مجلس الدفع والأمن القومي الأوكراني كجهة تنسيقية في هذا المجال.

المصدر: إنترفاكس