ذكر موقع “فوكس نيوز”، أن ماريا إديت سانتوس، أمضت 30 عاما في محاولة لإثبات أن إغليسياس (75 عامًا) هو الأب البيولوجي لابنه خافيير بعد علاقة قصيرة عام 1975.

رفض الإسباني إيغليسياس، لكن القاضي قال إن خافيير، البالغ من العمر 43 عاما، يحمل تشابها جسديا واضحا معه.

وطالبت المدعية بتعويض بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 314 مليون دولار.

وقالت “سنطالب بتعويضات أخلاقية ونفسية وروحية من خوليو إغليسياس. سنطلب أيضًا تعويضا، لأن خافيير عانى كثيرًا.

وقالت ماريا، التي تخلت عن حياتها المهنية في الباليه عندما حملت “إن خوليو لم يقابل ابنه. أي نوع من الرجال يفعل ذلك، لقد عانينا كثيرا وواجهنا الكثير من المشاكل ومررنا بأوقات عصيبة”.