انجلترا – يعد فيتامين ب 12 هو واحد من انواع فيتامين ب الثمانية وهي مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والتي يمتصها الجسم اسرع بعض الفيتامينات الاخرى التي تذوب في الدهون.

وابرز مصادر فيتامين ب 12 هي الحيوانات ويتواجد بشكل كبير في الكبد والدواجن، ويمتاز هذا الفيتامين بدوره الحيوي في العديد من وظائف الجسم الحيوية كونه احد العناصر الضرورية لتكوين الحمض النووي البشري. كما يساعد فيتامين ب 12 على تكوين وانضاج خلايا الدم الحمراء وتكوين اغلفة الخلايا العصبية.

اسباب واعراض نقص فيتامين ب 12 ..

تحدث الاصابة بنقص فيتامين ب 12 نتيجة العوامل والاسباب التالية:

• عدم قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام بسبب فقر الدم الوبيل او قصور البنكرياس او التهاب المعدة والاضطرابات

الهضمية.

• اتباع نظام نباتي.

اعراض نقص فيتامين ب 12:

• الشعور الدائم بالاجهاد.

• الحساسية للأضواء.

• تغيرات في الجلد مثل شحوب البشرة والتهاب اللسان.

• مشاكل واضطرابات معوية وصعوبات الاخراج.

• صعوبة التركيز والتعلم وزيادة الارتباك النفسي.

تجنب مشاكل نقص فيتامين ب 12:

في حال ثبوت وجود نقص في معدلات فيتامين ب 12 بالجسم، يكون العلاج عن طريق حقن الفيتامين في العضل لعلاج مشكلة صعوبة امتصاص

الفيتامين.

ويصف الطبيب الحبوب الدوائية التي تحتوي على فيتامين ب 12 ضمن مجموعة مكملات غذائية أخرى للمرضى الذين يعانون من نقص تناول المنتجات

الحيوانية، كما تساعد التمارين الرياضية وتغيير الأنظمة الغذائية على اعادة مستويات فيتامين ب 12 للمستوى الطبيعي إلى جانب العلاج الدوائي.

ويمكن تجنب مشاكل نقص فيتامين ب 12 من خلال اتباع النصائح التالية:

• تناول الاطعمة الحيوانية بانواعها سواء لحوم الماشية او الدواجن او الاسماك والماكولات البحرية المختلفة.

• التقليل من اللحوم الحمراء والتركيز اكثر على اللحوم البيضاء والمأكولات البحرية.

• تناول القمح والشعير والبقوليات التي تحتوي على فيتامين ب 12 بنسب ضئيلة.

• التنويع بين الاطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 وعدم الاكتفاء بمصدر واحد.

وكالات