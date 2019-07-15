انجلترا – يعد فيتامين ب 12 هو واحد من انواع فيتامين ب الثمانية وهي مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والتي يمتصها الجسم اسرع بعض الفيتامينات الاخرى التي تذوب في الدهون.
وابرز مصادر فيتامين ب 12 هي الحيوانات ويتواجد بشكل كبير في الكبد والدواجن، ويمتاز هذا الفيتامين بدوره الحيوي في العديد من وظائف الجسم الحيوية كونه احد العناصر الضرورية لتكوين الحمض النووي البشري. كما يساعد فيتامين ب 12 على تكوين وانضاج خلايا الدم الحمراء وتكوين اغلفة الخلايا العصبية.
اسباب واعراض نقص فيتامين ب 12 ..
تحدث الاصابة بنقص فيتامين ب 12 نتيجة العوامل والاسباب التالية:
• عدم قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام بسبب فقر الدم الوبيل او قصور البنكرياس او التهاب المعدة والاضطرابات
الهضمية.
• اتباع نظام نباتي.
اعراض نقص فيتامين ب 12:
• الشعور الدائم بالاجهاد.
• الحساسية للأضواء.
• تغيرات في الجلد مثل شحوب البشرة والتهاب اللسان.
• مشاكل واضطرابات معوية وصعوبات الاخراج.
• صعوبة التركيز والتعلم وزيادة الارتباك النفسي.
تجنب مشاكل نقص فيتامين ب 12:
في حال ثبوت وجود نقص في معدلات فيتامين ب 12 بالجسم، يكون العلاج عن طريق حقن الفيتامين في العضل لعلاج مشكلة صعوبة امتصاص
الفيتامين.
ويصف الطبيب الحبوب الدوائية التي تحتوي على فيتامين ب 12 ضمن مجموعة مكملات غذائية أخرى للمرضى الذين يعانون من نقص تناول المنتجات
الحيوانية، كما تساعد التمارين الرياضية وتغيير الأنظمة الغذائية على اعادة مستويات فيتامين ب 12 للمستوى الطبيعي إلى جانب العلاج الدوائي.
ويمكن تجنب مشاكل نقص فيتامين ب 12 من خلال اتباع النصائح التالية:
• تناول الاطعمة الحيوانية بانواعها سواء لحوم الماشية او الدواجن او الاسماك والماكولات البحرية المختلفة.
• التقليل من اللحوم الحمراء والتركيز اكثر على اللحوم البيضاء والمأكولات البحرية.
• تناول القمح والشعير والبقوليات التي تحتوي على فيتامين ب 12 بنسب ضئيلة.
• التنويع بين الاطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 وعدم الاكتفاء بمصدر واحد.
وكالات