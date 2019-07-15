الصومال – لقي شخص مصرعه وأصيب آخران إثر انفجارين وقعا، امس بالقرب من مكتب تنظيم “أهل السنة” في مدينة دوسامارب، وسط الصومال.

وذكر موقع “جوب جوج نيوز” الصومالي، أن “انفجارين مزدوجين وقعا، تبعهما إطلاق للنيران بالقرب من مكتب تنظيم أهل السنة، في دوسامارب وسط الصومال … الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 2”.

ولم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

يذكر أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا يوم الجمعة الماضي جراء تفجير وهجوم مسلح استهدفا فندقا في مدينة كيسمايو الصومالية.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا مسلحا داميا بين “حركة الشباب”، التي تتبنى فكر تنظيم “القاعدة”، وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف “حركة الشباب” للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن قوات أمريكية هناك غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

المصدر: وكالات