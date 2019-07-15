اليابان – أجرت سفن أسطول منطقة بريموري الروسية مناورات تكتيكية لأسطول المحيط الهادئ في مياه بحر اليابان، وأصابت هدفا بحريا يحاكي سفينة عدو مفترض باستخدام صواريخ “موسكيت” المجنحة.

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية حول أسطول المحيط الهادئ، بأن صاروخين مجنحين أطلقا من المدمرة “بيستري” وقارب الصواريخ “أر-24″، أصابا بدقة هدفا مفترضا يتمثل في هيكل سفينة كبيرة على بعد أكثر من 60 كيلومترا.

وأضاف المكتب أن المهام التدريبية نفذتها إلى جانب السفن مقاتلتان من طراز “ميغ-31” وطائرة استطلاع ومراقبة طويلة المدى من طراز “آ-50”.

وجرت المهمة التدريبية بمشاركة نحو 20 سفينة قتالية تابعة لأسطول المحيط الهادئ، قامت بحراسة منطقة الملاحة، وكذلك مقاتلات وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مسيرة تابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.

المصدر: RT