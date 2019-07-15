فرنسا – عاد مهاجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لتدريبات فريقه باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، بعد اللغط الذي دار حول تأخره عن الموعد المحدد للالتحاق بالمعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي قد أكد لوكالة فرانس برس، يوم الأحد، أن نيمار “سيحضر (الاثنين) إلى النادي”. وبحسب إذاعة “مونتي كارلو” فإن اللاعب “الأغلى” في العالم: “وصل صباح الاثنين في تمام الساعة 9:10” للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

وبرر المقربون من نيمار تأخره عن الحضور للمعسكر الباريسي بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة، ومن بينها دورة في كرة القدم الخماسية لفائدة مؤسسته (مقرها في برايا غراندي، جنوب شرق البرازيل)، ما دفع ناديه لإصدار بيان صارم بحقه، معربا فيه عن “استنكاره” لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذرا من اتخاذ “الإجراءات المناسبة” مستقبلا.

المصدر: “أ ف ب”