انجلترا – اقتربت الرومانية، سيمونا هاليب، من صدارة تصنيف محترفات التنس، بصعودها ثلاثة مراكز عقب تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب الأمريكية سيرينا وليامز.

وحسب التصنيف الصادر اليوم، ارتقت هاليب، التي توجت بلقب البطولة الإنجليزية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية والثاني في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، ارتقت إلى المركز الرابع بفارق 672 نقطة، خلف الأسترالية آشلي بارتي التي بقيت في الصدارة رغم خروجها من الدور الرابع على يد الأمريكية أليسون ريسك.

وباتت هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، أول رومانية تحرز لقب البطولة العريقة، بعد فوزها السبت على سيرينا 6-2 و6-2، لتحرم الأمريكية المخضرمة من إحراز لقبها الكبير الـ24 ومن معادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

وقلصت هاليب الفارق إلى 324 نقطة عن اليابانية ناومي أوساكا، الثانية، وإلى 122 نقطة عن التشيكية كارولينا بليسكوفا، الثالثة، فيما صعدت سيرينا مرتبة واحدة وصارت في المركز التاسع.

وتراجعت الألمانية أنجيليك كيربر، بطلة ويمبلدون العام الماضي، ثمانية مراكز وأصبحت ثالثة عشرة، بعدما فقدت لقب البطولة الإنجليزية بخروجها من الدور الثاني على يد الأمريكية لورين ديفيس.

– ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي 6605 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 6257

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6055

4- الرومانية سيمونا هاليب 5933 ( تقدمت +3)

5- الهولندية كيكي برتينز 5130 ( تراجعت -1)

6- التشيكية بيترا كفيتوفا 4785

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3868 (+1)

8- الأمريكية سلون ستيفنز 3802 (+1)

9- الأمريكية سيرينا وليامس 3411 (+1)

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3365 (+1).

المصدر: أ ف ب