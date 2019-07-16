أفغانستان.. مقتل 5 من قوات الأمن في هجوم لـ”طالبان”

أفغانستان.. مقتل 5 من قوات الأمن في هجوم لـ”طالبان”

كابل – قتل 5 من قوات الأمن الأفغانية، إثر هجوم نفذه مسلحو حركة “طالبان” في ولاية فرياب، شمالي البلاد.

وذكرت قيادة الجيش الأفغاني شمالي البلاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مسلحي طالبان نفذوا هجوما على قوات الأمن في قريتي “نادر عبد”، و”نازر عبد”، التابعتين لقضاء “باشتونوكوت”.

وأوضح البيان أن اشتباكات أندلعت بين الطرفين أسفرت عن مقتل 5 من قوات الأمن وإصابة 4 آخرين.

وأشار البيان إلى مقتل 11 من “ميليشيا طالبان وإصابة 7 آخرين منهم”.

ولم يصدر أي بيان لغاية الآن (10:30 تغ) عن حركة طالبان بشأن الهجوم.

الأناضول