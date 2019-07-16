الإمارات العربية – اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قطر ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، تتبع استراتيجيات قائمة على سياسات مراهقة وترهات إعلامية.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها، مساء يوم الاثنين: “تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه”.

وأضاف الوزير الإماراتي: “التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال”.

ويأتي تصريح قرقاش تعليقا على نشر قناة “الجزيرة” القطرية حلقة جديدة لأحد برامجها، تتحدث عن اتصالات وثيقة بين البحرين وقيادات في تنظيم “القاعدة” الإرهابي.

ويستمر منذ 5 يوليو 2017 توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: RT