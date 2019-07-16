ليبيا – أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بسيارة مفخخة مقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

الطراونة أكد في بيان أصدره باسم الاتحاد البرلماني العربي أمس الاثنين رفضه المطلق لجميع أشكال الإرهاب ومظاهره الدموية التي تتجلى فيها حقيقة الإرهابيين الانتهازيين بأقبح صورها، معرباً عن دعمه وتضامنه مع ليبيا في خططها ومساعيها لاجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء على الفكر المتطرف الذي يغذي الكراهية والعنف وسفك الدماء.

وعبر عن رفض الإتحاد البرلماني العربي وإدانته لجميع أعمال التطرف والإرهاب التي تعكس الفكر الظلامي لمرتكبيها.

كما ناشد الطراونة المجتمع الدولي والبرلمانات العربية والدولية والاتحادات البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وتوجيه كل الدعم لتمكين ليبيا من بناء مؤسسات قوية قادرة على دحر جميع القوى الإرهابية.