إسرائل – أعلن الجيش الاسرائيلي، سقوط طائرة مُسيّرة، كانت تُحلق في أجواء قطاع غزة، صباح الثلاثاء.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) عن الجيش الاسرائيلي قوله إن طائرة مسيرة بدون طيار، سقطت، في وسط قطاع غزة”.

وأضافت الهيئة نقلا عن الجيش:” لا توجد مخاوف من تسرب معلومات”.

ولم يوضح الجيش الاسرائيلي أسباب سقوطها، لكن مواقع إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، قالت صباح الثلاثاء إن “المقاومة” تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وأضافت إنه تم استهداف الطائرة المسيرة من قبل “المقاومة”، قبل دخولها في أجواء قطاع غزة وذلك بإطلاق النار عليها.

وعادة ما تستخدم اسرائيل هذا النوع من الطائرات من أجل جمع المعلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.

الأناضول