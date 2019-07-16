السعودية – أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن الدفاعت الجوية السعودية أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة “أنصار الله” الحوثيين، مساء أمس الاثنين.

وقال المتحدث إن قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين أطلقتا باتجاه منشآت مدنية في مدينة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وأوضح المالكي أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط شظايا بأحد الأحياء السكنية ما تسبب في أضرار طفيفة لأحد المباني، دون وجود خسائر بشرية.

هذا وكانت جماعة “أنصار الله” قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها نفذت هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى جنوب السعودية، متوعدة “بتوسيع نطاق عملياتها بشكل لا تتوقعه المملكة”.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: “الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير، بعدد من طائرات “قاصف 2k”.

المصدر: وكالات