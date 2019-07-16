إيران – سجلت العملة الإيرانية خلال الشهرين الماضيين، تعافيا بنسبة 21% في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، مع اتخاذ البنك المركزي الإيراني سياسات وبرامج نقدية ومالية بهذا الشأن.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الريال الايراني بواقع 32.5 ألف ريال في سوق الصرف الحرة، في فترة 66 يوما، فيما بلغ سابقا الذروة في السنة المالية الحالية، عند مستوى 15 ألفا و350 ريالا للدولار الواحد، في 9 مايو الفائت.

وشهدت العملة الإيرانية هبوطا حادا في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، خلال العامين الماضيين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع التضخم بنحو 30%، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي أعادتها الولايات المتحدة على طهران عقب انسحاب إدارة البيت الأبيض من الاتفاق النووي الإيراني.

وتسبب الأمر في ارتفاع الدولار بنسبة 221% أمام الريال الإيراني.

المصدر: RT