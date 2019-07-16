ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن النواب الليبيين يشكرون مصر قيادة وشعباً على استضافتهم للاجتماعات التي أكدت أن مصر هي الشقيقة الكبرى وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة الليبيين وتسعى بكل دأب لحل الأزمة بالتوافق.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “العربية.نت” أمس الاثنين أنه سيتم دعوة النواب الذين لم يشاركوا في النقاشات الحالية لاجتماعات أخرى قادمة في القاهرة للنقاش حول خارطة طريق وإزالة أي عقبات تعترض سبل الحل.

وأشار السعيدي إلى أن النواب أبدوا مرونة كبيرة في التوافق والتوصل لحل كامل وشامل للأزمة الليبية.