ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن البرلمان يعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

الصول لفت في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أمس الإثنين أن البرلمان الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضاً عن مجلس الدولة.

ونوّه إلى أن المجلس سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة وأن القاهرة ترحب باستضافة أية اجتماعات أخرى حال تعسرها في الداخل الليبي.

وأوضح أن المجتمعين في القاهرة أكدوا على وحدة ليبيا كما رحبوا بانضمام الأعضاء من المناطق الأخرى خلال بحث عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

كما بيّن أن النواب الذين شاركوا اجتماعات القاهرة أكدوا على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك “خط أحمر” لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال والتأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.