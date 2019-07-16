الصين – رفضت بكين تلميح الرئيس الأمريكي إلى أنها تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا “مضلل تماما” وإن كلا البلدين يرغبان في التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إن وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام “ليست أداء سيئا” بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا، وتباطؤ النمو العالمي، وإنها تتماشى مع التوقعات الخارجية.

وأضاف: “بالنسبة لما زعمته الولايات المتحدة من أنه بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، فإن الصين تأمل بشكل عاجل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، وإن هذا الأمر مضلل تماما”.

وجاء التعليق بعدما غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قائلا، إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأمريكية “أثرا كبيرا”، محذرا من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.

وأظهرت بيانات رسمية أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، لكن البيانات أشارت إلى أن الاقتصاد نما في النصف الأول من السنة بنسبة 6.3% مقارنة مع مستواه قبل عام.

المصدر: “رويترز”