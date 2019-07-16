مصر – أكد أليكس أيوبي نجم المنتخب النيجيري، إنه لابد من العودة إلى بلادهم مرفوعي الرأس وذلك من خلال الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

جاءت تصريحات أيوبي قبل مباراة نيجيريا غدًا الأربعاء أمام تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال أيوبي “نلعب على المركز الثالث والرابع أمر جيد وسنسعى للفوز بالمباراة لأنه شئ سيجعلنا نفخر به كلاعبين”.

وأضاف “تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر، وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة الغد أمام تونس”.

وأشار أيوبي إلى أن المنتخب النيجيري شاب، ويملك لاعبين صغار في السن وعلى أعلى مستوى وأمامهم المستقبل لإسعاد الشعب النيجيري.

واختتم تصريحاته بالقول “علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعي الرأس، ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث، وسيكون أمر جيد بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة”.

الأناضول