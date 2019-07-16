الصين – اكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ونغ شوانغ، إن بلاده لا ترى أي سبب يدعوها للمشاركة في توقيع معاهدة نووية ثلاثية محتملة مع واشنطن وموسكو.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “فيما يتعلق بمشاركة الصين في مثل هذه المفاوضات (حول توقيع معاهدة ثلاثية بشأن الأسلحة النووية)، لقد عبرنا مرارا وتكرارا عن موقفنا، وفي الوقت الحالي لا نرى أي أسباب لمشاركة الصين، أو أي شروط مسبقة من طرف بكين، للمشاركة في هذه المناقشات.. روسيا أعربت مرارا عن تفهمها لموقف الصين من هذه القضية”.

تصريحات المتحدث الصيني هذه جاءت بعد تعليق مسؤول أمريكي لـ”رويترز”، قال فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لبحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بين موسكو وبكين وواشنطن بشأن حظر الأسلحة النووية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد اقترح في وقت سابق، عقد معاهدة جديدة بشأن الحد من الأسلحة النووية، بين واشنطن وموسكو وبكين، دون الكشف عن أي تفاصيل.

المصدر: نوفوستي