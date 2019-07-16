انجلترا – تغلب نوفاك ديوكوفيتش، على غريمه روجر فيدرر، في نهائي بطولة ويمبلدون يوم الأحد الماضي، ليتوج بلقبه الخامس في مسيرته الاحترافية بتلك البطولة.

وأنقذ ديوكوفيتش، نقطتين لخسارة المباراة، ليتغلب على فيدرر بطل ويمبلدون 8 مرات من قبل، في نهائي تاريخي بنتيجة (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13-12).

وبات المصنف أول عالميًا، يشكل خطرًا كبيرًا على النجم السويسري، في إمكانية تخطيه في عدد الألقاب الكبرى، حيث يملك ديوكوفيتش في رصيده حاليًا 16 لقبًا في بطولات الجراند السلام، و54 لقبًا في البطولات الكبرى التي تشمل أيضًا بطولات الأساتذة والبطولة الختامية للموسم.

ويملك فيدرر في رصيده 20 لقبًا في بطولات الجراند سلام، ولا يزال يتفوق على الصربي في تلك الفئة بـ4 بطولات، كما يملك في رصيده 6 ألقاب في البطولة الختامية للموسم، مقابل 5 ألقاب لديوكوفيتش، إلا أن المصنف أول عالميًا يتفوق في بطولات الأساتذة، بتتويجه بـ33 لقبًا مقابل 28 لقبًا للنجم السويسري.

وبالتالي يملك ديوكوفيتش وفيدرر في رصيدهما 54 لقبًا في البطولات الكبرى، إلا أن النجم الصربي يملك فاعلية أكبر من غريمه السويسري، حيث يتوج بلقب بطولة كبرى من كل 3.3 بطولة يشارك بها، بينما يبلغ معدل فيدرر لقب واحد من كل 4.2 بطولة كبرى يشارك بها.

ويتواجد النجم الإسباني رافائيل نادال، في المركز الثالث في تلك القائمة، بتتويجه بـ52 لقبًا كبيرًا، بواقع 18 لقبًا في بطولات الجراند سلام و34 لقبًا في بطولات الأساتذة، بمعدل لقب كل 3.5 بطولة كبرى يشارك بها.

ويمر ديوكوفيتش بحالة فنية عالية في آخر عام، حيث توج بسبعة ألقاب كبرى، بواقع 4 ألقاب في بطولات الجراند سلام و3 ألقاب في الأساتذة، وفي تلك الفترة توج فيدرر بلقب كبير واحد كان في ميامي للأساتذة هذا العام، بينما توج نادال بثلاثة ألقاب كبرى في تورنتو العام الماضي وفي روما ورولان جاروس هذا العام.

المصدر: كوورة