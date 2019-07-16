تركيا – أعرب رئيس مصرف “سبيربنك” الروسي، غريمان غريف، عن أمله بأن يتم إتمام صفقة بيع “دينيز بنك”، الوحدة التركية التابعة للمصرف الروسي، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف رئيس أكبر المصارف الروسية، أن “سبيربنك” لا يخطط حاليا للتوسع في الأسواق الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وبموجب صفقة مبرمة بين “سبيربنك” و”بنك الإمارات دبي الوطني”، سيبيع المصرف الروسي حصته البالغة 99.85% في “دينيز بنك” مقابل 15.48 مليار ليرة (2.75 مليار دولار) للمصرف الإماراتي.

وفي أبريل الماضي، وصفت وكالة “بلومبرغ” الصفقة بأنها أكبر صفقة في القطاع المصرفي التركي منذ العام 2012. وحينها، نقلت الوكالة عن مصادر أنه من المتوقع إتمام عملية البيع بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ويعد مصرف “دينيز بنك”، الذي تأسس عام 1938، خامس أكبر مصرف خاص في تركيا، ويمتلك 751 فرعا منها 708 في تركيا، والباقية في النمسا وألمانيا والبحرين وروسيا وقبرص.

المصدر: وكالات