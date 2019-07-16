فرنسا – أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع مواطنه الشاب عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعقد لخمسة أعوام مقابل 32 مليون يورو بحسب التقديرات.

ونقل بطل الدوري الفرنسي عن المدافع البالغ من العمر 23 عاما قوله: “إنه شرف كبير أن أنضم إلى ناد بهذه المكانة المرموقة، الانضمام اليوم إلى نادي العاصمة يشكل خطوة إضافية هامة في مسيرتي”.

وجاء تعاقد سان جيرمان الذي يشرف عليه مدرب دورتموند السابق، توماس توخل، مع ديالو، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في الدوري الألماني الموسم الماضي حيث شارك في 28 مباراة، إضافة إلى خوضه 7 أيضا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الإعلان عن ضم المدافع السابق لموناكو وماينتس الألماني مفاجئا، إذ لم يرد اسمه في التشكيلة التي سافر بها دورتموند الاثنين إلى الولايات المتحدة، لخوض جولة تحضيرية للموسم المقبل.

وبانضمام ديالو إلى نادي العاصمة، أصبح بتصرف توخل خمسة لاعبين قادرين على شغل مركز قلب الدفاع بوجود البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس، والألماني ثيلو كيهرر والفرنسي برنسل كيمبيبي.

وأصبح ديالو خامس لاعب يضمه سان جيرمان هذا الصيف بعد لاعبي الوسط الإسبانيين بابلو سارابيا وأندر هيريرا، والمدافع الهولندي الشاب ميتشل باكر (19 عاما) والحارس البولندي الشاب أيضا مارسين بولكا (19 عاما).

المصدر: “أ ف ب”