إسبانيا – عاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر الفريق في مونتريال لقيادة تدريبات “الميرينغي” بعد أن غاب 4 أيام بسبب وفاة شقيقه.

ورحل زيدان عن معسكر الفريق في كندا، يوم الجمعة الماضي، متوجها نحو فرنسا بسبب سوء الحالية الصحية لشقيقه فريد الذي توفي يوم السبت.

وخلال تلك الفترة، تولى المساعدان ديفيد بيتوني وحميدو مسايدي قيادة الفريق، تحت إشراف المعد البدني غريغوري دوبونت.

وسيخوض ريال مدريد مباراة ودية ضمن معسكره التحضيري الأول للموسم الجديد ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم 20 يوليو الجاري، في هيوستن الأمريكية.

المصدر: وكالات