كوريا ج – أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية في السباحة المتزامنة “البرنامج الفني”، ضمن النسخة الـ18 من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة جوانجو الكورية الجنوبية.

وأنهى منتخب روسيا “البرنامج الفني” للمسابقة في المركز الأول بمجموع 96.9426 نقطة، أمام المنتخب الصيني الذي حل ثانيا بمجموع 95.1543 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المنتخب الأوكراني بـ93.5414.

ومثل المنتخب الروسي الذهبي في هذه المسابقة كل من بالينا كومار، أناستاسيا أرخيبوفسكايا، ماريا شوروتشكينا، فلادا تشيغيريوفا، مارينا غوليادغينا، فيرونيكا كالينينا، آلا شيشكينا ومايا دوروشكو.

المصدر: rsport.ria.ru