انجلترا – أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية بأن السفينة الحربية البريطانية “أش أم أس” دانكان عاشت حالة تأهب قصوى، بعدما تم اكتشاف “زورق إيراني” محمل بالمتفجرات في مسارها.

وقالت الصحيفة إن الزورق المفخخ، غير المعروف، كان من الممكن أن ينفجر ويحدث حفرة في هيكل المدمرة البريطانية، التي أبحرت نهاية الأسبوع الماضي إلى الخليج للانضمام إلى الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز”، وسط التوتر مع إيران التي دعت إلى الإفراج فورا عن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة في جبل طارق.

وذكرت الصحيفة أن القوات البحرية السعودية هي من رصدت كمين الزورق الإيراني المفخخ في البحر الأحمر ، حيث كانت تسير دوريات لها في مسار “أش أم أس” دانكان من أجل حماية الملاحة في الخليج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الزورق المفخخ الذي من الممكن التحكم به عن بعد 4 أميال، تابع لجماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن.

وكانت إيران توعدت بريطانيا بأنها ستتلقى قريبا “صفعة على الوجه” لأنها احتجزت الناقلة، وذلك في ظل تفاقم التوترات بين طهران والغرب في الخليج.

المصدر: “ميرور”