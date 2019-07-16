ليبيا – أحيت السفارة التركية في طرابلس أمس الاثنين الذكرى الثالثة لفشل المحاولة الانقلابية للإطاحة بنظام الحكم في تركيا بحضور كل من أعضاء ما تبقة من المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان ومحمد عماري زايد.

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المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أشار إلى أن العديد من الكلمات التي ألقيت أشادت بعمق العلاقات الليبية التركية وعلى وقوف تركيا إلى جانب ليبيا ومساندتها لدحض ما تم وصفه بـ”المشروع الانقلابي على الدولة المدنية”(تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي بدأ في الرابع من شهر ابريل الماضي.

وأكد أعضاء ما تبقى من الرئاسي على أن المحاولة الانقلابية التي حدثت في يوليو عام 2016 بتركيا وما وصفوه بـ”الهجوم على طرابلس” هو مشروع واحد.، قائلين:” هذا اليوم هو انتصار للحرية والديمقراطية بفشل المحاولة الانقلابية في تركيا التي نفذها عناصر من الجيش والشرطة،والتي قوبلت باحتجاجات شعبية في كل المدن التركية وإفشالها” حسب زعمهم.