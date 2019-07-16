لبنان: قرار وزارة العمل لا يستهدف الفلسطينيين ولا علاقة له بـ”صفقة القرن”

لبنان: قرار وزارة العمل لا يستهدف الفلسطينيين ولا علاقة له بـ”صفقة القرن”

لبنان – صرح وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن خطة وزارة العمل “لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية”، لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات.

وأكد وزير العمل أن “الخطة وضعت منذ أشهر عدة، في إطار تطبيق قانون العمل، مشددا على أنه ليس هناك من استهداف لأحد، وأن القانون يطبق على الجميع.

وكشف في هذا السياق، أن وزارة العمل ضبطت 550 مخالفة لقانون العمل، منذ الأربعاء الماضي، مخالفتان منها فقط تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون، معتبرا أن ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها، وفق تعبيره.

وسأل أبو سليمان “هل من دولة في العالم ترضى بوجود عمال أجانب على أرضها من دون استحصالهم على إجازة عمل أكانوا فلسطينيين أو سوريين؟.

وأكد أبو سليمان أنه أبلغ السفير الفلسطيني في لبنان، استعداد وزارة العمل لمساعدة الفلسطينيين في الاستحصال على إجازات عمل، مذكرا أن بإمكانهم الحصول عليها مجانا، متعهدا بعد ذلك بتسهيل أمورهم.

وختم وزير العمل اللبناني بالقول إن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون، وأنه لا قرار بالتراجع عن ذلك.

ونفذ الفلسطينيون في لبنان تحركات في مخيمات اللاجئين احتجاجا على قرارات وزير العمل، وقد أقفل المحتجون المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان منذ الصباح حيث أحرقت الإطارات.

إلى ذلك، قررت مخيمات بيروت للاجئين الفلسطينيين عدم الاحتجاج في العاصمة، واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة تقرر إجراؤها اليوم.

المصدر: LBCI